¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤È¤ÎÇ®¤¤å«¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤È¡×
CHANGMIN fromÅìÊý¿Àµ¯¡Ê°Ê²¼¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡á37¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA AREANA TOKYO¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN fromÅìÊý¿Àµ¯CONCERT TOUR¡ÁThe First Dining¡Á¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢8ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¡¢·×6Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¡£Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈThe First Dining¡É¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ò¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ1¶Ê1¶Ê¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÇÁ°Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿SUPRR JUNIOR¥¥å¥Ò¥ç¥ó(37)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÈà¤Ï´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡×¡£¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥À¥á¿ä¤·¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍîÃÀ¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë»þ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡ª¡×¤Ç¡¢¤æ¤º¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¶Ê¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¡ª¡¡²¶¤¬´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¡ª¡¡²¶¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÃÏ¶Á¤µé¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤«¤é¡ÖËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤¬°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼»ÅÊ¤Î¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¡È¤¤¤Á¤´¡É¤ÏËÍ¤¿¤Á2¿Í¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤ã¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ç¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¡Ö¤â¤¦1¶ÊÍ·¤Ü¤¦¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥È¥í¥Ã¥³¤«¤é¹ß¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿2¿Í¡£Á°Æü¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤ÏMC¤â¤»¤º¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ©ÀÚ¤ì¡£Âç¤¤¯¸ª¤ÇÂ©¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤Î¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡²¶¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡ª¡¡¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡£¤À¤¬¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÇÀå¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤Î½é¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¥å¥Ò¥ç¥ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¤å«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£