¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¡È°ì¿ÍÆóÌò¡É¡¡µØÆ¤¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤¬²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè47²ó¡Öñ½Æ¬¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤³¤ï¤¤¡×¡Ê7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ª¡É°ì¿ÍÆóÌò¡É¤ò±é¤¸¤ëÀ¸ÅÄÅÍ¿¿
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤ë¡È°ì¶¶¼£ºÑ¡É¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÃË¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¤¸¤å¤¦¤í¤Ù¤¨¡Ë¡£°¤ÇÈËª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤â´Ö°ã¤¨¡¢½½ÏºÊ¼±Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤â¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÇÒ±Ú¤·¤¿ºÝ¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¼£ºÑ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¤¬·×²è¤¹¤ëµØÆ¤¤Á¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂØ¶Ì¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ä
°ì¶¶¼£ºÑ¡¢¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬±»Æó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤³¤³¤Ç¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹²¼µÓËÜ¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¡¢¼£ºÑ¤È½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
