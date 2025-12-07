¹ñ¶¾×ÆÍ¤Ç¥¿¥¤Ê¼1¿ÍÉé½ý¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¹¶·âÈÝÄê
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤·³¤Ï7Æü¡¢ÅìËÌÉô¥·¡¼¥µ¥±¡¼¥È¸©¤Ç¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤È½Æ·âÀï¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê¼»Î1¿Í¤¬µÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¥¿¥¤·³¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢È¿·â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£7·î¤Ë·³»ö¾×ÆÍ¤·¤¿Î¾¹ñ¤Ï10·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÃç²ð¤ÇÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¤¬¡¢Íú¹Ô¤ÏÄä»ßÃæ¤Ç°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¹ñ¤ÏÏÂÊ¿¹ç°Õ¸å¤ËÊáÎº¤Î²òÊü¤Ê¤É¤òÄ´À°¤·¤¿¤¬Æñ¹Ò¡£¥¿¥¤Â¦¤Ï11·î10Æü¡¢¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤¬ÉßÀß¤·¤¿ÃÏÍë¤ò¥¿¥¤Ê¼¤¬Æ§¤ó¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¤òÄä»ß¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¤Ï¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÏÌ±´Ö¿Í1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£