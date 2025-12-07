Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹180cm¡ª6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈBHNX¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBEASTAGE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿àBEAST·Ïá¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Ó¡¼¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦LED DAIBA STUDIO¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBURN¡×¡¢¡ÖROAD¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹70¥¥í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿6¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÏÌó180¥»¥ó¥Á¡£Ç÷ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥ìÌ£È´·²¤ÎÆ°¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°®¼ê²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶þ¶¯¤Ê¿ÈÂÎ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë²¹¤«¤¤ÂÐ±þ¤Ç1¿Í1¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢ÏÂÅÄ¸÷Ê¿¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¸ì¤ê¡¢¹â¶¶·ûÂÀ¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤ÎLUKE¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¹âÌî·Å¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¡¢±©ÅÄÌî¹§²ð¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Ó¡¼¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¤Ï11·î29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBURN¡¿ROAD¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï13Æü¤Ë¤â¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇÄÉ²Ã³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£