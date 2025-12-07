»Ò¤É¤â3¿Í²ÈÄí¡Ö¤¤Á¤ó¤È¼ýÇ¼¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤é¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î220±ß¥±¡¼¥¹¤âÊØÍø
»Ò°é¤ÆÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¡¢¤ªÉô²°¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ëmiwa¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
¸½ºß¡¢12ºÐ¡¢9ºÐ¡¢3ºÐ¤È¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ëmiwa¤µ¤ó¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ï»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¡¢¿Æ¡¦»Ò¤ÎÊÒÉÕ¤±¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼1µé¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·ÆÈÎ©¡£¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò»Å»ö¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹
¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤¹¤´¤¯¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£»×¤¨¤Ð¼«Ê¬Â¦¤¬»Ò¤É¤â¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êmiwa¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¼ýÇ¼Ãª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¢¤òÅÏ¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡Ä¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µâ¡Ê¤¯¡Ë¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
1¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¥ª¥â¥Á¥ã¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹
miwa¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ª¥â¥Á¥ã¤Î¼ýÇ¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥ª¥â¥Á¥ã¤ÎÎÌ¤ò¥°¥Ã¤È¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë»È¤¦¥ª¥â¥Á¥ã¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢µÙÆüÍÑ¤Ï»Ò¤É¤âÉô²°¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ìá¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¤Èmiwa¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¿¤Î¤Ê¤¤¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¹þ¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2¡§¥Ý¡¼¥Á¤ä¥«¥´¤ËÅê¤²¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK
»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¼ýÇ¼¡×¤â¸ú²ÌÅª¡£¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê¤òºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤º¡¢Âç¤Þ¤«¤ËÅê¤²¹þ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿§±ôÉ®¤ä¥Ú¥ó¤Ï¥Ý¡¼¥Á¤ËÅê¤²¹þ¤à¤À¤±
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿§±ôÉ®¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢°ìËÜ°ìËÜºÙ¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¿§±ôÉ®¤ÏÍ·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ý¤¤¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£ºÙ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÞ¤Ë¥¬¥µ¥¬¥µ¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È1¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡üºÙ¤«¤¤¥ª¥â¥Á¥ã¤ÏÊ¬¤±¤º¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±
¥ª¥â¥Á¥ã¤â¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥«¥´¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¥«¥´¡£¤À¤«¤é¿²¤ëÁ°¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¤ß¤ó¤ÊÌÂ¤ï¤ºÅê¤²Æþ¤ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
3¡§¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡Ö¤ªÆ»¶ñÈ¢¡×¥µ¥¤¥º¤¬ÊØÍø
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¼ýÇ¼¤Ë1¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª³¨¤«¤¤¬Âç¹¥¤¤ÊËö¤Ã»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥È¥ì¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ë»æ¤È¿§±ôÉ®¡¢¥Ú¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡Ø¤ª³¨ÉÁ¤¥»¥Ã¥È¡Ù¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ì¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¹©ºî¤¬Âç¹¥¤¤ÊÄ¹½÷¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥°¥Ã¥º¤â¡¢1¥±¡¼¥¹1¥Æ¡¼¥Þ¤¬´ðËÜ¡£¥»¥Ã¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤â¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ÎR35¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê220±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ò°¦ÍÑ¡£Ãæ¿È¤ò½ñ¤¤¤¿¥«¡¼¥É¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¤ªÆ»¶ñÈ¢¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï³¨¤Î¶ñ¤Ê¤é³¨¤Î¶ñ¤À¤±¡¢¥ì¥¸¥ó¤Ê¤é¥ì¥¸¥ó¤À¤±¡¢Ç´ÅÚ¤Ê¤éÇ´ÅÚ¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë1¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤À¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤È¤ËÌá¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
4¡§ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡Ö´°àú¡×¤ò¼êÊü¤¹¤È¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë
»Ò¤É¤â¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤ªÊì¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤Ç¡£¤Ê¤«¤¬¥¹¥Ã¥¥ê»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼ýÇ¼¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç¿Í¤¬»Å¾å¤²¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¤â»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤²È¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£