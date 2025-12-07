50Âå¤¬Ç¯Æâ¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤â¤Î3¤Ä¡£¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¡×¤Î¼¹Ãå¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡§12·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤º¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ºòº£¡£¤â¤Î¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¼Î¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î²¼Â¼»ÖÊÝÈþ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2022Ç¯12·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
1¡§¸Å¤¤²¼Ãå
¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤·¡Ä¤È¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÊü¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤¹¤°¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤ò3¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸ò´¹»þ´ü¤ÎÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢·¤²¼¤Ê¤É¤Î²¼ÃåÎà¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÇË¤ì¤¿¤ê¤Ò¤É¤¯±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¶Ì¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ä¤ì¤¬¡ÄÄøÅÙ¤À¤È¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤·¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿·¤·¤¤Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤²¼Ãå¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Êý¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤Ë1ÅÙ¼è¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Õ¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤âÃÑ¤ò¤«¤¤Þ¤»¤ó¡£Îô²½¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¡ª¡¡¿·Ç¯¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
2¡§¸Å¤¤¥³¥¹¥á
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê·ù¤Ê½¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Î¤Æ¤É¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÈ©¹Ó¤ì¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸Å¤¤¥³¥¹¥á¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢È©¤¬¾æÉ×¤À¤È¤½¤ì¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥³¥¹¥á¤Ê¤É¹â²Á¤Ê¤â¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¾°¹¹¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É¤¢¤¨¤Æ¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤³¤ÎÀè»È¤¦²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤«¤é¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¸Å¤¯¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¥³¥¹¥á¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿ôÇ¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¼êÊü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¸ý¹È¤Ê¤É¤ÏÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¸Å¤¤¿§¤Ï´é¤â¸Å¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ï¥×¥Á¥×¥é¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¸Å¤¤¥Ð¥Ã¥°¡¢¸Å¤¤·¤
¹çÈé¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜ³×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¤ÏÉ¬¤º·ÐÇ¯Îô²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¹çÈé¤Î¾ì¹ç¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÈÉ½ÌÌ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÍÎÉþ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÎÉþ¤Þ¤Ç¤â¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¡£
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÀ×¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤È¤Ï¤¬¤ì¤¿¥¯¥º¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡Ä³°½ÐÀè¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¤ªÄÌÌë¤ÎÀÊ¤Ç10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÍú¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹õ¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Î¤«¤«¤È¤¬¥Ý¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤ÆÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èá»´¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤ËÂçÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»î¤·¤Ë¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï·é¤¯½èÊ¬¡ª
¿·Ç¯¤ò¤É¤¦·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤¬¼êÊü¤¹´ð½à¤Ë
²¼Ãå¤â¥³¥¹¥á¤â·¤¤â¥Ð¥Ã¥°¤â¡Ö»È¤¨¤ë¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¡¢±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
¡¦¥è¥ì¥è¥ì¤ÎÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î²¼Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë
¡¦10Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¤¤Ä²õ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¦À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë²¼Ãå¤ò¤Ä¤±¤Æ
¡¦Î®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¡Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤Éº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ
¡¦¹âµé¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¤¬»÷¹ç¤¦
»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤ò¤â¤Ã¤È¤¹¤Æ¤¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¡×¤À¤±¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©