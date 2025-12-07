¡Ö´í¤Ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¿·µï¤ò¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¬ÃÊ¡É¤Ë¤·¤ÆÂç¸å²ù¡£½»¤ó¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡É
¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Æ§¤ßÈÄ¤È¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¡×¤ò¼«Âð¤ËºÎÍÑ¤·¤¿Æü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤òÆ³Æþ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³
É®¼Ô¤ÏÉ×¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£È¾Ç¯Á°¤ËÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç4LDK¤Î2³¬·ú¤Æ¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÍ×Ãí°Õ¡ª³¬ÃÊ¤ÈÁë¤Î´Ö¤Ë¡Ö¤¹¤´Ö¡×¤¬
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÌ¼¤¬À®Ä¹¤·¤Æ2³¬¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤âÉô²°¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¤òÁªÂò¡£¼«Á³¤È²ÈÂ²¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
»ë³¦¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤Ê¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ûÇÛÅ·°æ¤Î¿á¤È´¤±¤Ë±è¤¦·Á¤Ç³¬ÃÊ¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶õ´Ö¤ò¥à¥À¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÁëÂ¦¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²òÊü´¶¤ò¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢³°¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é2³¬¤«¤é²¼¤ê¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Éâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È1¡§³¬ÃÊ¤ÈÁë¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤¹¤´Ö¤¬´í¸±¡Ä
ÁëÂ¦¤Ë³¬ÃÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹½Â¤¾å¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áë¤Î³«ÊÄ¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³¬ÃÊ¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ§¤ßÈÄ¤ÈÁë¥¬¥é¥¹¤Î´Ö¤Ë¼ã´³¤Î¤¹¤´Ö¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍî¤Á¤ë¤Û¤É¤Î¤¹¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ëÇ¯Îð¤ÎÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¤¬¤Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾å¤ê²¼¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È2¡§¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¹¤´Ö¤¬¿´ÇÛ¡Ä
¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤Ë¤Ï½³¤ê¹þ¤ßÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ì¼¤¬³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂ¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¡£
¤ï¤¬²È¤ÎÌ¼¤Ï1ºÐ¤Ç¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢³¬ÃÊ²¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È3¡§³¬ÃÊ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤Î²¼¤ä³Ñ¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÁÝ¤½Ð¤·Áë¤Î½ÐÆþ¤ê¤ÎºÝ¡¢³¬ÃÊ¤Î²¼Ã¼¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ë
³¬ÃÊ²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤¿Í¤¬ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³¬ÃÊ¤Î²¼Ã¼¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¬¾å¤Î¶õ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ÐÆþ¤ê¤ÎºÝ¡¢¾¯¤·µç¶þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ë
¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î³Ñ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÎÆ¬¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¬¡¼¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤¬³¬ÃÊ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×
Ì¼¤¬ÍÄ¤¤¤¦¤Á¤Ï¾¡¼ê¤Ë³¬ÃÊ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¼ç¿²¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1ºÐ¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¸½ºß¼ç¿²¼¼¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ìÌ¼¤¬¼ç¿²¼¼¤ÎÈâ¤ò¤¢¤±¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥²¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç¿²¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤â³¬ÃÊ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Ë¤â³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê¸ý¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥²¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤¬²¼¤«¤é¾å¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÂçËþÂ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¿´ÇÛ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é²È¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤â°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£