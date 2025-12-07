¡ÈÈà¥·¥ã¥Ä¡É¤«¤é¥Á¥é¥ê¡ª29ºÐ¡¢¥ª¥È¥Ê½÷À¤ÎÆ÷¤¤Î©¤ÄÈà½÷´¶¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¸µAKB48¼ÄºêºÌÆà¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ
¡¡¸µAKB48¤Î¼ÄºêºÌÆà¡Ê29¡Ë¤¬12·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2025Ç¯12·î9Æü¹æ¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¡Ö¿ä¤·»£¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¥È¥Ê½÷À¤Î¡ÈÈà½÷´¶¡É¤òÂçÃÀ¤ËÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÈà½÷´¶
¡¡¼Ú¤ê¤¿Èà»á¤Î¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤ë¥Ýー¥º¤«¤é¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢´¨¶õ¤Î²¼¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¥Ó¥Ëー¥ë»±¤ò¼ê¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö½µ´©SPA!È¯ÇäÆü¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥êー»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤ó¤Ñ¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¡¢¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Äºê¤Ï1996Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2024Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤ËABEMA¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÓñ¤¤Î²Ï¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¡¢¤Ï¤Á¤¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë