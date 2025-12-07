¿¹ÊÝJ¡¢Âè2Àï¤ÏWÇÕ1000»î¹ç¡ÖÎò»Ë´¶¤¸¤ë¡×¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÀï¤â¡Ä¡ÈÇØ·Ê¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ö¤Ê¤¼²ÎÉñ´ìÄ®¡×
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤ÏÂè2Àï¤Ç¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë¤ÆÀï¤¦
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤È¥°¥ë¡¼¥×F¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î20Æü¸á¸å10»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¸á¸å1»þ¡Ë¤«¤é¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬¡¢1930Ç¯¤Ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²óÂç²ñ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢WÇÕ¤Ç1000»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈWÇÕ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÇÀï¤Ã¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£ÆüËÜ¤ÎÆÍÇË¤òº¸±¦¤¹¤ë2ÀïÌÜ¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉ¬¤º¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö·ë¹½¤¹¤´¤¤»î¹ç¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¤Ï¸ø¼°X¤Ë¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÂÐÀï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬º¸Â¦¡¢DFÈÄÁÒÞæ¤éÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï±¦Â¦¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÆüËÜÂ¦¤ÎÇØ·Ê¤¬¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡£¡ÖÇØ·Ê¥³¥³¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ø?¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤éÆüËÜ¤ÎÇØ·Ê¤¬¡Ä¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤¼²ÎÉñ´ìÄ®¡×¡Ö¤Þ¤Í¤¤Í¤³¤ÈHUB±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁð¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë