¡Ø¤È¤¤â¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¡Ù¤¬¶¦±é¡ªÀ¾Éð¥Ð¥¹¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡×
À¾Éð¥Ð¥¹¤¬¡¢Àî±Û±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£
Àî±Û»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ø¤È¤¤â¡Ù¤ÈÀ¾Éð¥Ð¥¹¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÖÎ¾¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¤è¤ê³¹¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¥Ð¥¹¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡×
±¿¹Ô³«»Ï¡§2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¡Á
±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¡§À¾Éð¥Ð¥¹Àî±Û±Ä¶È½ê´ÉÆâ¡ÊÀî±Û±ØÀ¾¸ý¡ÁÆîÂçÄÍ±ØÆî¸ý´Ö¡¢ËÜÀî±Û±Ø¡Áº£Ê¡ÃæÂæ´Ö¡¢ËÜÀî±Û±Ø¡ÁÀî±Û¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯´Ö¤Ê¤É¡Ë
¼ÖÎ¾¡§À¾Éð¥Ð¥¹Àî±Û±Ä¶È½ê A4-677¹æ¼Ö
±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¥Ð¥¹¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÀî±Û»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¤È¤¤â¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¡Ù¤¬¶¦±é¤·¡¢¥Ð¥¹¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÀî±Û¤ÎÌ¾½ê¤äÊ¸²½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç³¹¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë°ìÂæ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÀî±Û»Ô¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ï¡ÖÀî±Û²Ö²Ð¡×¤È¡ÖÀî±Û¿å¾å¸ø±à¤Î¥×¡¼¥ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢²Æ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¡ÊÇØÌÌ¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö»þ¤Î¾â¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ô¤ÎÄ»¡Ö´ç¡×¤È»Ô¤Î²Ö¡Ö»³¿á¡×¤òÇÛÃÖ¡£
Àî±Û¤ÎÎò»Ë¤È¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¥¹¡×
2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¥¹¡×¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ±¿¹Ô¡£
¤µ¤é¤Ë12·î21Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊ±¤·¤¿À¾Éð¥Ð¥¹¼Ò°÷¤¬¾è¼Ö¤·¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä´õË¾¼Ô¤Ë¡Ö¾è¼ÖµÇ°¥«¡¼¥É¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÀ¾Éð¥Ð¥¹¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¤Î¤Ø¤ä¡×¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¥Ð¥¹°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à
À¾Éð¥Ð¥¹¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¡×¸¡º÷¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥Ð¥¹¡×¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡ÊÂÐ±þÍ½Äê¡Ë¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤¬º£¤É¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö¤Ç¤«¤±¤ë¿Í¤ò¡¢¤Û¤Û¤¨¤à¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀ¾Éð¥Ð¥¹¡£
Àî±Û¤Î³¹¤òÁö¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£
À¾Éð¥Ð¥¹¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
