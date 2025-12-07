²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Ì¥ÎÏ¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×
CAFE OHZAN¡Ê¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤Î¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤äÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê½ÂÃ«¡¢Î©Àî¡¢¿À¸Í¡¢ÇîÂ¿¡Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù
CAFE OHZAN¤¬ËèÇ¯Å¸³«¤¹¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¡£
Â£ÅúÉÊ¤ä¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï·×5¥«½ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯24¸ÄÆþ
12·î1Æü¤«¤éËèÆü¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾®È¢¤ò³«¤±¤Æ³Ú¤·¤à¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼·Á¼°¤Î¥é¥¹¥¯¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Î¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¡¼¥«¥¹¤ò³¨ËÜ»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾®È¢¤ò²ó¤¹¤È¿·¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸½¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü´Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë»þ´Ö¤ò±é½Ð¡£
Ãæ¿È¤Ï¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢ËõÃã¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¤ä¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿24¼ï¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
²Á³Ê¡§6,696±ß(ÀÇ¹þ)
¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¥Î¥¨¥ë
¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥§¥¹¥ÈÉÕ¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥Ö·¿¥é¥¹¥¯¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î24¼ïÎà¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥¹¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿5ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤êÊª¤¬Áý¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£
²Á³Ê¡§1,782±ß(ÀÇ¹þ)
¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯12¸ÄÆþ ¥Î¥¨¥ë¥Ö¥é¥ó
Ë¹»ÒÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅû·Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê12¸ÄÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¡£
ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤ä¥Ò¥¤¥é¥®¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
²Á³Ê¡§3,240±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯ ¥Í¡¼¥¸¥å 10ËÜÆþ¡¦15ËÜÆþ
ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¹¥¯¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖJoyeux Noel¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢°ìÌÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ì¥ó¥²¤Î¥ê¡¼¥¹¤ä¥È¥Ê¥«¥¤ÊÁ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ËþºÜ¡£
²Á³Ê¡§10ËÜÆþ 2,862±ß(ÀÇ¹þ) / 15ËÜÆþ 3,996±ß(ÀÇ¹þ)
´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó
¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³ÆÃÏ¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛJRÇîÂ¿±Ø¹½Æâ ¥Þ¥¤¥ó¥°¡§12·î1Æü(·î)¡Á12·î26Æü(¶â)
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡§12·î4Æü(ÌÚ)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî¡§12·î10Æü(¿å)¡Á12·î19Æü(¶â)
¡ÚÊ¼¸Ë¸©¡ÛÂç´Ý¿À¸ÍÅ¹¡§12·î10Æü(¿å)¡Á12·î22Æü(·î)
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û°ËÀªÃ° Î©ÀîÅ¹¡§12·î17Æü(¿å)¡Á12·î23Æü(²Ð)
¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤CAFE OHZAN¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÌ¤ê¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
