ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¶Ê°ì¶Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼´°Áö
¡¡ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢£Ô£Ï£Ù£Ï£Ô£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Ç½é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£è£å¡¡£Æ£é£ò£ó£ô¡¡£Ä£é£î£é£î£ç¡×¡Ê£¸ÅÔ»Ô£²£°¸ø±é¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£¶Ëü£µ£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¸ø±éÂ¨´°Çä¡£ºÇ¿·¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£Â£á£ä¡×¤ä¡Ö£Ò£ï£ã£ë¡¡£÷£é£ô£è¡¡£Õ¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£²¶Ê¤ò¡¢Ëþ°÷¤Î£·£µ£°£°¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡£Ã£È£Á£Ç£Å¡¡£á£î£ä¡¡£Á£Ó£Ë£Á¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ö£Ù£Á£È¡¡£Ù£Á£È¡¡£Ù£Á£È¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤âÈäÏª¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¶Ê°ì¶Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±éÁÕ¤òÂ¿ºÌ¤Ë¸ò¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö£Ó£Ì£Á£Í¡¡£Ä£Õ£Î£Ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£×£Á£Î£Ä£Ó¤Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤ò²Î¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡ÊÌ¡²è¤ò¡Ë²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Çµã¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿»þ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ê£Õ£Î£É£Ï£Ò¡×¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸£±£¹£¸£¸Ç¯£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿ÆÍ§¤È¡¢¤æ¤º¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤Ç¥³¥é¥Ü²Î¾§¤·¤ÆÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¾ìÆâ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö£²¿Í¤Ç²Î¤¦¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡¼¡ª¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¡£
¡¡£²»þ´ÖÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë¶Ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È·ÚÌ¯¤Ê£Í£Ã¤Ç¤â¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤²»³Ú¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ÎÊý¤âËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÍèÇ¯£´·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡ÖºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£