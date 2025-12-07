¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¥¹¥¶¥¯¡õ¥ë¡¼¥·¥å¡õ¥æ¡¼¥Õ¥§¥ß¥¢¤Î»Ñ
¡¡¡ØANIMAX TWO HALF presents ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥åÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î¡×2¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¿·½É¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Project ¡ÈTo 20th¡É ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯¡Ê±é¡§ÀÖß·ÎËÂÀÏº¡Ë¡¢¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ë¡¼¥¸¡Ê±é¡§¾®Æî¸÷»Ê¡Ë¡¢¥æ¡¼¥Õ¥§¥ß¥¢¡¦¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¡Ê±é¡§ÌÚ²¼°½ºÚ¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥ë¥ë¡¼¥·¥å¤Û¤«¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2006Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤ÊÊª¸ìÀ¤ÈÈþ¤·¤¤±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¡£26Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ë¥ë¡¼¥·¥å¤È¥¹¥¶¥¯¤Î¡ÖÀµµÁ¡×¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤µ×ÊÝÅÄ¾§»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢±é½Ð¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÀ¾ÅÄÂçÊå»á¤ò·Þ¤¨¡¢2.5¼¡¸µ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Á25Æü¤ËÂçºå¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå TT¥Û¡¼¥ë¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤ÇÁ´11¸ø±é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
