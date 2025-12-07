Æ£²¬¹°¡¢¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ÊÑ¿È¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤Ë¡ÖÂç»ö¡×¤Ê¤³¤ÈÅÁ¤¨¤ë¢ª¡Ö¤Ï¤¤¡ª·±Îý¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Â³¡¹½ËÊ¡¡õ¥¨¡¼¥ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ7Æü¡¢Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡×ÊÑ¿È¥·¡¼¥ó
¡¡¡ÖÅ·æÆÅ·²»official¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Å·æÆ¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤È¤·¤ÆW¼ç±é¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤µ¤«ÊÑ¿È¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆËÜºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ£²¬¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÆ£²¬¹°¡¢ »ø¸ìÏ¿¡×¤Ï¡ÖÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Ï¹ø¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¸ø³«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å·æÆ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª·±Îý¤·¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!!ÊÑ¿È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡¼¡×¡¢Æ£²¬Éñ°á¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼!!¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÂè4ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÍèÇ¯1·î¤ËÇÛ¿®·èÄê¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¥º¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¡ÖEINS¡Ê1¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷ÀÈÇ¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡É¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2022Ç¯8·î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡õ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¤ÆÉü³è¡¢10·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤Ï»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿¡£Î±³ØÃæ¤Î¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¹õÌî¤¹¤ß¤ì¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ê¥æ¥¿¤Ï¡¢»ö·ï¸å¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ê¥æ¥¿¤ò±é¤¸¤ëÅ·æÆ¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ê1971¡Ë¤ÇËÜ¶¿ÌÔ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ò±é¤¸¤¿Æ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥¤¥ó¥º¡á1¹æ¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÑ¿È¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¤âËÜ¶¿ÌÔ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì²È¤Ç3¿ÍÌÜ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
