¿Íµ¤ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»äÉþÉ÷°áÁõ¤Ç¡È¥Ø¥½½Ð¤·¡É¥ë¥Ã¥¯¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª °µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È½ÐÈÖÁý¤ä¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡Éü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È»äÉþÉ÷°áÁõ¡É¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¡¼¥éÇúÈ¯¡ª ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¤Î¡È¥Ø¥½½Ð¤·°áÁõ¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖSMACKDOWN¡×¤Ë¤ÆÈäÏª¤·¤¿»äÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿WWE½÷»ÒUS²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ò½±·â¤¹¤Ù¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¥ì¥¶¡¼¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥È¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿ÇÛ¿§¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¿·¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¥Ø¥½½Ð¤·¡É¥ë¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÈÈþ¤·¤¤¶¸µ¤¡É¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿·¥ë¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈWWE¤Ç½ÐÈÖ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
