Î©·ûÌ±¼ç¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤òÈãÈ½¡ÖÄ©È¯¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ä¼óÁêÅúÊÛ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤«¤é¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÄ©È¯¤¬²á¤®¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Ë¬ÌäÀè¤Î¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤òÆüËÜ¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¦¤ë¤È¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ç¡Ö¤è¤êÂç¤¤ÊËà»¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£