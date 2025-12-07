¡Ö»ëÅÀ°ã¤¦Ãç´Ö¤Ç¶¥Áè¼Ô¡×¡¡ËÌÀî¿Ê¤µ¤ó¡¢¶¦Æ±¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ú¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¶¦Æ±¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëËÌÀî¿ÊµþÅÔÂçÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Ê74¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¶¦Æ±¼õ¾Þ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥ª¥Þ¡¼¡¦¥ä¥®¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥¿¡¼¡Ê¶¥ÁèÁê¼ê¡Ë¤ÇÃç´Ö¡£»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¦Æ±¼õ¾Þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤µ¤ó¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÈù¾®¤Ê·ê¤Ëµ¤ÂÎ¤Ê¤É¤òµÛÃå¤Ç¤¤ë¿·ºàÎÁ¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤Ï25Ç¯¤Ï¤«¤«¤ê¡¢Ä¹´ü¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê´ðÁÃÅª¤Ê¸¦µæ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦²¿ÅÙ¤â´«¤á¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£