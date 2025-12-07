¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û21À¤µªÀ¸¤Þ¤ì½é¤Î¾Þ¶â²¦¡¦¶â»Ò¶îÂç¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×Íèµ¨¤Ï³¤³°Ä©Àï¤Ø
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬½é¤Î¾Þ¶â²¦¤ò·è¤á¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¤Î6°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î71¤ÈÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ÐµÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¥é¥ó¥¯3°Ì¤ÎÀæÀî¤¬6°Ì¡¢¥é¥ó¥¯4°Ì¤ÎÂç´ä¤¬25°Ì¤È¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡23ºÐ94Æü¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ï09Ç¯ÀÐÀîÎË¡Ê18ºÐ80Æü¡Ë¡¢13Ç¯¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê21ºÐ279Æü¡Ë¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3°Ì¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¼Ô¡¢21À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥ó¥°¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¶â»Ò¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯14°Ì¡£º£Ç¯5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£11·î¤Î»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥¥ó¥°¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£º£Âç²ñ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤È¤âËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÆüÌÜ¤Ë67¡¢3ÆüÌÜ¤Ï66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤â¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é7°Ì¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê²¤½£¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢11Æü¤«¤é¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤ÐÍèµ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×¡£23ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡þ¶â»Ò¡¡¶îÂç¡Ê¤«¤Í¤³¡¦¤³¤¦¤¿¡Ë2002Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£3ºÐ¤Î»þ¡¢ÁÄÊì¤ÈÎý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤ËÃæÉô¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê12¡Á14ºÐ¤ÎÉô¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê12¡Á14ºÐ¤ÎÉô¡Ë¤Ç2°Ì¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ËÅÄ¹â2Ç¯¤Î19Ç¯¤ËÃæÉô¹â¹»Áª¼ê¸¢½Õµ¨Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Î20Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£22Ç¯²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯17°Ì¤È¤Ê¤ê23Ç¯¤«¤é¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï¡£º£Ç¯5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢83¥¥í¡£