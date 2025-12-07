¡Öµæ¶Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¡×¥¢¥Ö¥À¥ÓGPÍ½Áª¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Î·òÆ®¤Ë³Æ¹ñ¤«¤é»¿¼¡¡²¦ºÂ¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×
³ÑÅÄ¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¡É¤È¤·¤ÆÄ©¤à(C)Getty Images
¡¡F1ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î6Æü¡¢¸ø¼°Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬7Àï¤Ö¤ê¤ËQ3¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï10ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£º£Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤É¤¦¤À¡ª ³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¼ÀÁö¤·¤¿ÞÕ¿È¤ÎQ3¿Ê½Ð¤ò¸«¤ë
¡¡FP3¤ÇÂ¾¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢µì·¿¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ÎÍ½Áª¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ç°ÕÃÏ¤ÎQ2ÆÍÇË¡£¤½¤·¤Æ¡¢Q3¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎºÇ½é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯»þ¤Ë³ÑÅÄ¤¬¥È¥¥¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¤òÍ¿¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î5Ï¢ÇÆ¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ý¡¼¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎºÂ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áö¤ê¤ò¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØF1MAXIMAAL.NL¡Ù¤ÎÍ½Áª¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖQ3¤Ç¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î1²óÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯Á°¡¢4ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢µ÷Î¥¤¬¤ä¤ä±ó¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏºÇ½é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç»ÃÄê¥Ý¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥à¤òºï¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMOTORSPORT-MAGAZIN¡Ù¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÍÆÀ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í½Áª¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëºßÀÒ´ü´Ö¤Ç¡¢¥Ä¥Î¥À¤¬Q3¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«5²ó¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç6²óÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î10ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤ò¼«¿È¤Î¡È¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢Èà¤Ïµæ¶Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤¬Í½Áª¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£·è¾¡¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç¤Ê¾ÇÅÀ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë³ÑÅÄ¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
