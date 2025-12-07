ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×Æ±ÁÈ¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬·Ù²ü ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡Ö¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÂ¤À¡×
¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿(C)Getty images
¡¡½éÀïÁê¼ê¤Î»Ø´ø´±¤¬·Ù²ü¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÇËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ê7°Ì¡Ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ê40°Ì¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄ¡¢Ä®Ìî¡¢ÃæÂ¼¡ª¡¡2025Ç¯ºÇ½ªÀï¤òºÌ¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤ÎÃæ¤ÇÆñÅ¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥é¥ó¥À¤À¤í¤¦¡£²áµî¤Ë3ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤Ï2013Ç¯11·î16Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë2-2¤È°ú¤Ê¬¤±¡£¤µ¤é¤ËÁÌ¤ë¤È¡¢10Ç¯6·î19Æü¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤Ç0-1¡¢09Ç¯9·î5Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë0-3¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»0¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤À¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØNOS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈæ³ÓÅª¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÂ¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦1¤«¹ñ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤¬²ñ¾ì¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥À¥é¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â½ë¤¯¡¢Àµ¸á¤Ë¤â»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È1994Ç¯ÊÆ¹ñWÇÕÂç²ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¡Ê½ë¤µ¤¬¡Ë¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÍèÇ¯6·î¤ÎÇ®Àï¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]