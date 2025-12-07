37ºÐ¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ë¡£Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤¿²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¤Î»þ´Ö¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¡×¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ø¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡¡É¸½à¼£ÎÅ¤òÎ¹¤ÈÌ¡²è¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤¯¤°¤ê/KADOKAWA¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢37ºÐ¡¢»Å»öÍ¥Àè¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤ËË¬¤ì¤¿»îÎý¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï¤ª¿¬¤«¤é½Ð·ì¡£1Ç¯Á°¤Î¤¤¤Ü¼¦¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¼£ÎÅ·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤òË»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë¤â¶Á¤¯¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤â¤Ã¤ÈÏ«¤ï¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤«¤»¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£Ì¡²èÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ºî¼Ô¡¦¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¨½ñÀÒ½ÐÈÇÅö»þ¤ÎÂÎ¸³¡¢¤ªÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½37ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ë»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅÃæ¤ËÎ¹¤ä½äÎé¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¯¤°¤ê¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¯¤°¤ê¡Ë¡§ÆÁÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Õ¤ä½©¤Îµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¤»þ´ü¤Ë»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÀÎ¤«¤é¼«Á³¤È»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÛ£Ëæ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÄ¹À¸¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¡Ö½ä¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¤Î¤ª»û¤Î¸øÇ§¤Î°ÆÆâ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸øÇ§ÀèÃ£¡×¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢É×¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ì½ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸å¤«¤é»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÎÁÄÉã¤â»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½ä¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤â»ä¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢½äÎé¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¯¤°¤ê¡§Æþ±¡Ãæ¤Ë¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âà±¡¸å¤ÎÉûºîÍÑ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»²¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥°¥Ã¥º¤äÃåÂØ¤¨¡¢¾åÃå¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¸¼´Ø¤ä¼Ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Î¹¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ä¿´¶¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¯¤°¤ê¡§¼£ÎÅ¤Ï¿É¤¯¶ì¤·¤¯¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤º°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»û¤ò²ó¤ë¤¿¤Ó¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª»û¤Ï»³¤ÎÃæ¤ä³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼«Á³¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Á³¤ÎÃæ¡¢²¼³¦¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤º¤¿¤ÀÄ»¤äÌÚ¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´Â¡¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤¬¶ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¿´ÃÏÎÉ¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß