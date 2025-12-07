¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç·ãÎå¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ëÁÈ¿¥¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£·Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¤ÏÏÂÁõ»Ñ¤Ç³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¥¦¥µ¥®¤Èµµ¤ÎÏÃ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¤ÎÂ®¤¤¥¦¥µ¥®¤¬ÅÓÃæ¤ÇÂÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿µµ¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÅØÎÏ¤·¤Ä¤Å¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï´¥ÇÕ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÜÉ¸ÀßÄê¡£ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Äã¤¹¤®¤ëÌÜÉ¸¤À¤È¿¤ÓÇº¤ß¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤éÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£