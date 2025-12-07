¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡ÖºÇÅ¬²òÄÉµá¡×¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢±éµ»¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×1¸º
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Î¶âºÜÎõ²ñÄ¹¤¬7Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¤«¤éÃË½÷¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¿ô¤¬°ì¤Ä¸º¤Ã¤ÆÏ»¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤È·Ý½ÑÅªÉ½¸½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¶¥µ»¡£°Û¤Ê¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¸øÊ¿¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾Êý¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡É½¸½ÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÑ¹¹¤Ç¡¢Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï3ÅÙ¤«¤é2ÅÙ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë±éµ»¤ò¤É¤¦Äó¶¡¤¹¤ë¤«¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï¾·ÂÔ¤·¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¡£Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ò¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë²Æµ¨¸ÞÎØ¤Î°ìÉô¶¥µ»¤ÎÅßµ¨Âç²ñ°Ü¹Ô°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾å¤Ç³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤Ï½ÅÍ×¡£Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»¿ÈÝ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£