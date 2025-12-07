ÅìµþÏ»Âç³Ø£±£°£°¼þÇ¯½Ë²ì²ñ¡¡¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶Í³¿»á¤ÏÄ¹ÅèÌîµå¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸´ê¤¦¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·ëÀ®£±£°£°¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡·ÄÂç£Ï£Â¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»£²£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Öº£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÏ»Âç³Ø¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ÄÂç»þÂå¤Ë²á¤´¤·¤¿£´Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤¹»þÅÀ¤ÇÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ãÂ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ÇÆ¬²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î£±£°£°Ç¯¤Ø¡£¹â¶¶»á¤ÏÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ä¡¢Éé¤±¤ë¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬Âç³ØÌîµå¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¥×¥íÌîµå¤è¤ê¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë»î¹ç¡¢Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤¬Ìîµå³¦¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï»Âç³Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£