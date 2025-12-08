¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¥»¥ì¥ÖÂç½¸¹ç¤ÎÊÄËë¼°¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤ ¨¡ ¥»¥Ð¥¹¥¿¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¢¡ØBTTF¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤é¹ë²Ú¶¦±é
¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Ï12·î7Æü¤Ë³«ºÅ3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¤«¤é¡¢¥¸¥à¡¦¥êー¡¢C.B.¥»¥Ö¥ë¥¹¥ー¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥íー¥¬¥ó¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡¢¥Ô¥ë¥¦¡¦¥¢¥¹¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥íー¥Æ¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Ï¡¢¤Þ¤ºDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥êー¡¢¥Þー¥Ù¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÊÔ½¸Ä¹C.B.¥»¥Ö¥ë¥¹¥ー¤¬½ÐÈÇ¼Ò¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦±éÅÐ¾ì¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥íー¥¬¥ó¤Î5¿ÍÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¤Î6¿ÍÁÈ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ô¥ë¥¦¡¦¥¢¥¹¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É¤¬Â·¤Ã¤ÆÁ´°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥Ö¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤Ï¡¢1993Ç¯¡¢¥¨¥ê¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬º£½µËö¡¢ËÍ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ß¥³¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï12·î7Æü¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Û¥ë¥È¤Ï¥Ðー¥¹¥Çー¡¦¥±ー¥¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ¹Ì»Ë¤Î¾§ÏÂ¤Ë¤è¤ë°ìËÜÄù¤á¤Î¸å¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ð¥ºー¥«Êü½Ð¤Ç²ñ¾ì¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¿¥¤¥à¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇËë¤ò¹ß¤í¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó¡×¼¡²ó³«ºÅ¤ÎÍ½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó
Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025 ³«ºÅ³µÍ× Ì¾¾Î Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡¡¡ÊÎ¬¾Î¡§Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë ²ñ´ü 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～19:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～19:00
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00 ¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ²ñ¾ì ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¢©261-0023¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë1¥Ûー¥ë～6¥Ûー¥ëÍ½Äê ¼çºÅ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ ¹ñÆâ³°±Ç²è¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¡¢´ë¶È½ÐÅ¸¡Ê¸ÂÄê¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡Ë¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ä¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂÎ¸³¡¢³¤³°¥»¥ì¥ÖÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤äÈÎÇä¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ì¥¤¡× ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É info@tokyocomiccon.jp