¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢²£»³Í³°Í¤¬½Ð±é¤·¡¢Not yet¡Ê¥Î¥Ã¥È ¥¤¥§¥Ã¥È¡Ë¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤é¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçÅç¤Î»Ñ¤¬¡£°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬ÎÐ¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥½¥í¶Ê¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡×¤òÆ±¶Ê¤Îºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿°æ¾å¥è¥·¥Þ¥µ¤ÎÀ¸È¼ÁÕ¤Ç²Î¾§¡£Èþ¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤·¡¢ËÌ¸¶¡¢»Ø¸¶¡¢²£»³¤È¤È¤â¤ËºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö½µËö Not yet¡×¤Î1¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²Î¾§¤·¡¢¡ÖÇÈ¾è¤ê¤«¤É¹¡×¤Ø¡£´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÂçÅç¤¬¡Ö°ËÆ£É´²Ö¤Ç¤¹¡ª22ºÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Not yet¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£»³¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
