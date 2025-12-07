ÄÔ´õÈþ¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¦ÆùÎÁÍý¡¦¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ä±ù¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¹ë²Ú¼êÎÁÍýÈäÏª¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñÆ´¤ì¤ë¡×¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£±ù¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÃÂÀ¸Æü¥á¥Ë¥å¡¼
ÄÔ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï±ù¤Ã»Ò¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÊó¹ð¡£¡Öhappy birthday¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¶ñÂô»³¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥°¥ê¥ëÆù¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©Âî¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñÆ´¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÃÂÀ¸Æü¥á¥Ë¥å¡¼
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢±ù¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹ë²ÚÎÁÍý¤Ç½ËÊ¡
ÄÔ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï±ù¤Ã»Ò¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÊó¹ð¡£¡Öhappy birthday¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¶ñÂô»³¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥°¥ê¥ëÆù¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÄÔ´õÈþ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©Âî¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñÆ´¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û