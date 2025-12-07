i-dle¡¦¥½¥è¥ó¡¢¤à¤½Ð¤·¤ÎÇØÃæ¤«¤éÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÃíÌÜ¡ªÍÅ±ð¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×i-dle¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥è¥ó¤¬¸ø³«¤·¤¿Æü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤ËÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥è¥ó¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¸«¤»¤ë
µî¤ë12·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥½¥è¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²«¿§¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æµ¤ÂÕ¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Ë¤¢¤ëÏ¡¤Î²ÖÌÏÍÍ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Á¯ÌÀ¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´Ê·é¤ÊÀþ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Ï¡¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë½ã¿è¤µ¤È·Ý½ÑÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¯Ï¡¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àä¤¨¤º¿·¤·¤¤²»³Ú¤ò»î¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÎ°è¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¥½¥è¥ó¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥½¥è¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³ËÛÊü¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÇÜÁý¤µ¤»¡¢1¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥è¥ó¤Ïi-dle¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¥¤ì¤¿²»³Ú¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤´¤È¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥è¥ó¡£2014Ç¯¤ËCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2016Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤ÆºÇ½ª½ç°Ì20°Ì¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¤â¡¢2017Ç¯11·î¤Ë¡ØJelly¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2018Ç¯5·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×(G)I-DLE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£(G)I-DLE¡Ê¸½i-dle¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20Æü¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØLATATA¡Ù¤ò19ºÐ¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶²¤ë¤Ù¤ºÍÇ½¤ò¸Ø¤ë¡£