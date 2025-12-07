¡ÖThe devil is in the details¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖThe devil is in the details¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î³Ê¸À¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö°­Ëâ¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

ºÙÉô¤Ë±£¤µ¤ì¤¿æ«¤äÉÔ²Ä²ò¤ÊÍ×ÁÇ¤ò°Å¼¨¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î³Ê¸À¤Ç¤¹¡£

¾®¤µ¤¤¥ß¥¹¤äºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

A¡§¡ÖI¡Çm planning to start my own business.¡×
¡¡¡¡¡Êµ¯¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ë
B:¡§¡ÖThat¡Çs great! But remember, the devil is in the details. You need to carefully plan everything.¡×
¡¡¡¡¡Ê¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢°­Ëâ¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡£ Á´¤Æ¤ò¿µ½Å¤Ë·×²è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Í¡Ë

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

