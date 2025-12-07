¡Ö»ä¤Ë¤Ï¶¯¤á¡×½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡¢Ì£Êý¤Î¡È¤ª¤â¤·¤í¡É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©¤Ë¸ÀµÚ Åº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡ÖµÈËÜ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅ¾¤Ö¤ä¤ó¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï© 0¡¼3 ·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ê12·î7Æü¡¦½÷»ÒÂè9Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤Î¡È¤ª¤â¤·¤í¡É¥Ñ¥ï¥Ï¥é
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¬Ì£Êý¤Ë¡È¤É¤Ä¤«¤ì¤Æ¡ÉÇÉ¼ê¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤Ï¶¯¤á¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÈÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯Åê¹Æ¡£¡È¶ì¸À¡É¡©¤òÄè¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµÈËÜ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅ¾¤Ö¤ä¤ó¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î7Æü¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè9Àá¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥³¡¼¥È¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤Ë·²ÇÏ¤¬27¡½26¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç·²ÇÏ¤Ï¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥í¥¸¥ã¥ó¥¹¥¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¸«»ö¥»¥Ã¥È¤ÎÏ¢¼è¤ËÀ®¸ù¡£¥í¥¸¥ã¥ó¥¹¥¤Ï¥Ê¥·¥¢¡¦¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¤¿¤á¹µ¤¨¼¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ±ÇÁü¤¬·²ÇÏ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤¬±öºê°ªÍÕ¤Î¼Ð¤á¸åÊý¤«¤é¡È¤É¤Ä¤¤¤Æ¡ÉÇØÈÖ¹æ14¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÉ¼ê¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¾¸å¡¢¿·°æ»°¼÷´õ¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»î¹çÃæ¤Î¡Èµº¤ì¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ËËÜ¿Í¤¬SNS¤Ç¡Ö¥Ê¥·¥¢¤Ï»ä¤Ë¤Ï¶¯¤á¡£ ¥ì¥ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ó¤»¤ëÅ¸³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤è¤Ã¡ª¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¿Íw¡×¡Ö¥ì¥ó¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ª¤Ð¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¥Ê¥·¥¢¤µ¤ó¤â¥ì¥ó¤Á¤ã¤ó¤â°¦¤Î´ï¤ÏÆ±¤¸¡×¡Ö¥Ê¥·¤Î²Ä°¦¤µÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖµÈËÜ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅ¾¤Ö¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤È¡¢¥³¡¼¥È¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö¥ì¥ó¡×¤Î2¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±öºê¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±öºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè5Àá¤Ë¤â¸òÂåÁ°¤Ë¡È¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬Ã¦¤²¤Ê¤¤»ö·ï¡É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Áª¼ê¡£¤½¤Î»þ¤âSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÉ±Ï©¤òÁê¼ê¤Ë3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£±öºê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÆþ¤ë¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë