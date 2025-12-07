±ä´ü¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¡Ä´þ¸¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÃËÀ¹´Â«¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜÈãÈ½¤ò·Ù²ü
¡¡¡Ú¹á¹Á¡á±óÆ£¿®ÍÕ¡Û¹á¹Á¤Ç£·Æü¡¢Î©Ë¡²ñ¡ÊµÄ²ñ¡ËÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£µ£¹¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¤ÏÁªµó¤Î±ä´ü¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢£¸Æü¤Ë¤â·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¤ÏÅêÉ¼Î¨¤¬£³£°¡¦£²¡ó¤È²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÏÅêÉ¼»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤Ê¤É¤ÇÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£²ÐºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅêÉ¼½ê¤Ø¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅêÉ¼¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÅêÉ¼¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÃËÀ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÐºÒ¤ò½ä¤ëÀ¯ÉÜÈãÈ½¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£