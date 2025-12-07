¡ÚÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¡¡F2¡Û¹âÌÚÍ¤¿¿¡¡ÃÏ¸µV¤«¤éÃæ3Æü¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹Â³¤¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¡ÖCTC3Ê¬Á°ÇÕ¡¦ÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼¾Þ¡×¤Ï8Æü¤¬½éÆü¡£7Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÁöÊ¿ÄÍ¤Çº£Ç¯2ÅÙÌÜ¤ÎV¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¹âÌÚÍ¤¿¿¡Ê26¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯´Ö¤ÇÊ£¿ô¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Â³¤¤À¤¬¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤«¤éÃæ3Æü¤Ë¤Ê¤ë¤¬Èè¤ì¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ÏÂ²Î»³¤Ï¥Ð¥ó¥¯²þ½¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢1·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì³«ºÅ¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Í½Áª1¤Î5R¤Ï¼«ºß¤Ê¹¶¤á¤ÇÆÍÇË¤À¡£