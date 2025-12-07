¹¥¤&¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»ÍÅ·²¦»û¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÈÕ½©¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢³¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÇ¯Ëö¤ÎÉ½¾ð¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»û¼ÒÊ©³Õ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢¹ÈÍÕ¤¬Ì¾»Ä¤ò¸«¤»¤ë¶Æâ¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ò¤È¤È¤¤Î°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»û¼ÒÊ©³Õ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21¡Á22Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»û¼ÒÊ©³Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÂçºåÉÜ¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤¬·úÎ©¤·¤¿ÆüËÜºÇ¸Åµé¤Î»û±¡¤Ç¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÄí±à¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»ÍÅ·²¦»û¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂçºä¤Î¿Ø¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢Îò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é»²ÇÒ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜºÇ¸Åµé¤Î»û±¡¤È¤·¤Æ³Ê¼°¤¬¹â¤¯¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÎò»Ë¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢³«±¿¾·Ê¡¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤´Íø±×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é½»µÈÂç¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Íø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñÌó2,300¼Ò¤Î½»µÈ¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¿ÍÂ²¤Î¿®¶Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¡Ø½»µÈÂ¤¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñÊõ¤ÎËÜÅÂ¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤ò°ìÌÜ¸«¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§»ÍÅ·²¦»û¡¿42É¼2°Ì¤Ï¡¢»ÍÅ·²¦»û¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¤Ë¤¢¤ë593Ç¯¤ËÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊ©¶µ¤ÎÁÄ¤È¤µ¤ì¤ë»û±¡¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤Î´±»û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÁÏ·úÅö»þ¤ÎÍÍ¼°¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë²ÀÍõÇÛÃÖ¤¬ÆÃÄ§¡£Ãæ¿´²ÀÍõ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÌç¡¦¸Þ½ÅÅã¡¦¶âÆ²¡¦¹ÖÆ²¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤Ó¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î21Æü¤È22Æü¤Ë¤Ï±ïÆü¤¬Î©¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§½»µÈÂç¼Ò¡¿86É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µÈÂç¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ËÄÃºÂ¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÌó2300¼Ò¤¢¤ë½»µÈ¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢³¤¾å¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¿¤ê¶¶¡ÊÂÀ¸Ý¶¶¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ë¿§¤Î¶¶¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤ÏÂçºå¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÉ÷·Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅÂ¤Ï¡Ö½»µÈÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÂå¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ·î¤Ë¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î½é·ØµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
