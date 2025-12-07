¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÉÏË³¤Ï»æ°ì½Å¡©¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤È¤Ï
¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÉÏË³¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¡Ö¤ª¶â¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¡ª¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÉÏË³¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤ä¡Ö¤ª¶â¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤âÏ²ÈñÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¤¤¤º¤ìÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ø¼Â¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ä·×²èÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÏË³¤Ê¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ä¡¢º£¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤òÏ²Èñ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
1¡§·ò¹¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÏ·¸å¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º·ò¹¯¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð±¿Æ°¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥è¥¬¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê·Ú¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤¦¡¢Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤¤Ï»¶Êâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Ç·ò¹¯°Ý»ý¤¬¤«¤Ê¤¦ÊýË¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Î±¿Æ°¤ò½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ä¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤ØÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¤òËÉ¤°¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¤À¤±Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡§Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð¸³¡×¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢Êª¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»×¤¤½Ð¤ä·Ð¸³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ì¿Í¤Ç¾®Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢±à·Ý¤Î¼ý³ÏÊª¤ò¶á½ê¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Î¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤¤¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ä¼þ°Ï¤Î¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð¸³¡×¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡§ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²òÌó¡¢ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤Ê¤É¤Ç»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥³²ÈÅÅ¤äÀá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤ÇÉâ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡§Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç»ñ»º¤ò¼é¤ë±¿ÍÑ¤ò¿´³Ý¤±¤ëÂà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ»º¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¸³èÈñ°Ê³°¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤òÀ°Íý¤·¡¢Í½»»²½¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤Î½¤Á¶Èñ¡¢°åÎÅÈñ¡¢²ð¸îÈñÍÑ¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤ÉÆÍÁ³É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶âÍø¤Î¹â¤¤Äê´üÍÂ¶â¤ä¹ñºÄ¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ®Æ°À¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÍøÂ©¼ýÆþ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºÍ½»»¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ä²á¾ê¤ÊÅê»ñ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Â¿´¤·¤¿Ï·¸å¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
