¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤ÈÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë»ÐËå½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬2026Ç¯1·î28Æü¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»ÐËå¤ÇÂçÃÀ¿åÃå¤òÈäÏª¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤ÄÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¡õÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤µ¤ó
»ÐËå¤È¤·¤Æ¤ÎµÇ°ÈêÅª1ºý¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÎµÜ¸ÅÅç¤òÉñÂæ¤ËÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»Ð¡¦¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¤Î¿§¹á¤È¡¢Ëå¡¦°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½é¡¹¤·¤µ¤¬¸òºø¡£Æó¿Í¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¡¢»ÐËå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¥¼¥í¤ÎÌ©Ãå¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼î¶Ì¤Î¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ÐËå¶¦±é¡×¼Ì¿¿½¸¤Ï½é¡¢°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤Ï»æÇÞÂÎ¤Ç¤Î¡Ö½é¡×¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¡¢½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Îµ®½Å¤Ê°ìºî¡£»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¡¢Takeo Dec.»á¡£»ÐËå¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥À¥Ö¥ëÅÔ´Ý¤Ç200¡óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤«¤é¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤¬ÀÖ¡¢°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤¬ÀÄ¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯¿åÃå¤òÃå¤Æ¤Þ¤ó´Ý¤Î¥Ò¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£ »ÐËå¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ë¾å¥Ü¥Ç¥£¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÅÔ´Ý»ÐËå¤Ï½µ´©SPA! 12·î9Æü¹æ¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¾®°ËâÅª¿§µ¤¤Î»Ð¤ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÎËå¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦»èÂÎ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÎÇöÃå¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ä¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³¤¤Ë¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤È¤Þ¤ó´Ý¤ª¿¬¤¬Ïª¤ï¤Ê´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ê»£±Æ¡§Takeo Dec. ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÅÄ¿¹½ÕºÚ ²ÃÆ£ÎçÆà¡ÊJULLY¡Ë ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§KAN ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡§HANGOUT creation¡Ë
¡ÚÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤È¤Þ¤ë¤µ¤ä¤«¡¡1996Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£T157B88W58H84¡¡º£¸å¤Î½Ð±éºî¤Ë¥²¡¼¥à¡Ø¥Ï¥à¥³¥¤-¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ËÅ¾À¸¤·¤¿ËÍ¤È»°»ÐËå¤Î´Å¡¹¤ÊÆü¡¹¡Ù¡Êº£Åß¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¡Ê@tmr_syk_¡Ë
¡ÚÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤È¤Þ¤ë¤¢¤«¤ê¡¡2001Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£T157B89W62H89¡¡ÅÔ´Ý¼Ó²Ú¤Î¼ÂËå¡£»Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£¸ø¼°✕¡Ê@tmr_akr_¡Ë