¡ÖËÜÅö¤Ë36ºÐ¤Ê¤Î¡©¡×Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÈþµÓ¤¬¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï12·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¡È¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPerfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¡È¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ê¼Ì¿¿
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤òÊâ¤¯¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âºÇ¹â¤Î¥¢¡¼¥È¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖËÜÅö¤Ë36ºÐ¤Ê¤Î¡© ¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡ÖÈþµÓ¤¬¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖPicasso. Barcelona. Chocolate.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ô¥«¥½Èþ½Ñ´Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¢¡¼¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Ì¿¿¼«ÂÎ¤¬Èþ½Ñ´Û¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ·ëº§È¯É½¡ª¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿11·î11Æü¤äÁ°Æü10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î»äÉþ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
