ÀÅ²¬¸©¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×9·î¤ÎÎµ´¬Èï³²¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¡áÀÅ²¬
12·î7Æü¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤ËÎµ´¬¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤â¶µ·±¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È½»Ì±¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¸©¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×9·î¤ÎÎµ´¬Èï³²¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¡áÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©ÆâÁ´°è¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ°èËÉºÒ·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌó60Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤ÎÎµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒÅö»þ¡¢Èï³²¤ä°ÂÈÝ¾ðÊó¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¤·¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«·±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¡ä¡ÖÂ¾¤Î¼«¼£²ñ¤Ë¤â¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó°Æ¤ò»Ô¤Ë¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äËÉºÒ·×²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡×
ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ëü3000¿Í¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤è¤ê1500¿Í¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÏÍ¤Ó¡§Åö½é·ÇºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÉºÒ·±Îý¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡ÖËÉ»ß·±Îý¡×¤ÈÉ½µ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
»×¤¤¤ä¤ê,
¹©¾ì,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ,
ÀÅ²¬