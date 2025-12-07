¡Ö±ì¤È±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡Ä¡×½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡½»Ì±¤Î½÷À¤ÏÈòÆñ¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¿·³ã¡¦Æîµû¾Â»Ô
12·î7Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç½»Âð¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô·ç¥Î¾å¤Î¹â¾²¼°3³¬·ú¤Æ¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ç¤¹¡£
7Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¾²¼°3³¬·ú¤Æ¤Î½»ÂðÌó165Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½»Ì±¤Î½÷À¤ÏÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
