¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¤Ëºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂè43²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡ÊTBS·Ï¡¢20Æü¸å4¡¦00Í½Äê¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¾®È¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁí´ÆÆÄ¡¢»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏÍµ»á¡Ê64¡Ë¤âÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£º´ÅÏ»á¤ÏÂç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È»£¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¡£¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¾®È¨¤â¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º´ÅÏ»á¤Ï¡Ö¶½Ê³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¡Ö´¿´î¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤òÎÏ¶¯¤¯Ï¯ÆÉ¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄ¾¸å¤ËÁÔ´Ñ¤Ê1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´ÅÏ»á¤Ï¡ÖÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯¡¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹ç¾§ÃÄ¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇËþÂ¤Î¤¤¤¯Âè¶å¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£