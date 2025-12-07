¡Ú¥Î¥¢¡Û£Ì£Ô£Ê¤¬ÍèÇ¯1¡¦1ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥È½é¾åÎ¦¡ª¡¡BUSHI¤Èà£Øá»²Àï¤¬ÅÅ·â·èÄê
¡¡¥Î¥¢¤Ï£·Æü¡¢¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤Èà£Øá¤¬ÍèÇ¯£±·î£±ÆüÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÎÂè£´»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¾ìÆâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¼Ì¿¿¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë£Ì£Ô£Ê¤Î¥í¥´¡Ä¡£¤½¤·¤Æ£Â£Õ£Ó£È£É¤È£Ø¤Î£²Áª¼ê¤¬¸µÆü·èÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡£Â£Õ£Ó£È£É¤Ïº£Ç¯£µ·î¤ËÆâÆ£Å¯Ìé¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¡££··î¤Ë±Ñ¹ñ¡¦£Ò£Ð£×¤Ç¥Õ¥ê¡¼½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï³¤³°¥Þ¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥È¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÆüËÜÂàÃÄ¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê£Ø¤ÎÂ¸ºß¤À¡££Ì£Ô£Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸½ºß£Â£Õ£Ó£È£É¡¢ÆâÆ£¡¢¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥í¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯£±·î¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Î°ÂÅÄÎ¶À±²þ¤á£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤Î£´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½çÅö¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤Î£³¿Í¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤Î¥í¥¤¥¹¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤¬£Ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤¿¤á¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏàÆâÆ£°ìÂòá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Î£Ø¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î£Ì£Ô£Ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£