¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÇ®Ë¾¡ÖÍèÇ¯¤Ï»î¹ç¤ÇÅê¤²¹ç¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£·Æü¡¢¡ÖÂè£´²óÃæ±ûÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú£²£°£²£µ¡¡£é£îÇ®³¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÂçÆ±µéÀ¸¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡À¾´Ü¤Ïº£µ¨ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®·×£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£²¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¡¦ÀÐÅÄÍµ¤È¡¢¤È¤â¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Åê¤²¹ç¤¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄÍµ¤ÏÀ¾´Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿Ãæ¤Ç£±ÈÖ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÏÀ¾´Ü¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀ¾´Ü¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤«¤é´ïÍÑ¤ÇÇÛµå¤Î´¶³Ð¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡££²¿Í¤È¤âÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÍèÇ¯¤Ï¡ÊÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¹ç¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£