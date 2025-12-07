¥â¥Ç¥ë¿Î¹á¡¢ÊÆÎ±³ØÌá¤ëÂ©»Ò¤ÈÊÌ¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¦¥ë¤Ã¤ÈÍè¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¿Î¹á¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ËÌá¤ëÂ©»Ò¤È¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50ºÐÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡¢¶âÈ±Â©»Ò¤È¥Ï¥°
¿Î¹á¤Ï¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î±³ØÀè¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤ÎÂ©»Ò¤¬ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌá¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶õ¹Á¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ã»È±¤Ç¥¹¥é¥ê¤ÈÇØ¤¬¹â¤¤Â©»Ò¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¡£²Æ¤ËÊÌ¤ì¤ÆÅß¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¿´¾ð¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÈ±·¿¤â¡¢¶âÈ±Ë·¼ç¤ËÈýÌÓ¤Ë¥é¥¤¥óÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«²æ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤È¡¢¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡£çÓ¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¸À¤¦ÃË¤Î»Ò¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤·¡¢´ê¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢É×¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¼ÆÅÄæÆÊ¿¤â²Ã¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¥¦¥ë¤Ã¤ÈÍè¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿Î¹á¤Ï2006Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2008Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡¢2014Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯10·î¤Ë16ºÐÇ¯²¼¤Î¼ÆÅÄ¤ÈºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿Î¹á¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¿Î¹á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
