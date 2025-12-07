¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î´°Á´Í¥¾¡¡×¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ø¡Ö1ÏÈÌÜ¤ò³Í¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡Öfrostline¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ¥²í¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸°»³¡£SP¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï4²óÅ¾6¼ï7ËÜ¤ò·è¤á¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤Î2ËÜÌÜ¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£¤É¤¦´èÄ¥¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ß¡×
¡¡2ËÜÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ËÜÌÜ¤¬2²óÅ¾¤Ë¡£¤½¤³¤ÏÉã¡¦ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤«¤é¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï3²óÅ¾¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä©Àï¤È¤«¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¤¢¤ì¤¬ºÇÁ±ºö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤â¶²¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡19Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¡Ë1ÏÈÌÜ¤ò³Î¼Â¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç´°Á´Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸ÞÎØ¤Ç¤âÀï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Á´ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÂç²ñ¡£¥·¥Ë¥¢¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¤«¤«¤ëÉñÂæ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£