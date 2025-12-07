¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§15Ãå¡Ä¥¸¥§¥ë¡¼¡ÖºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¤Ë¼ó¤ò¶Ê¤²¡Ä¡×
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¤Ï15Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¥¸¥§¥ë¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥¹¥Ã¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¤âÌäÂê¤Ê¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¤Ë¼ó¤ò¶Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬3Ãå¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï13Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£