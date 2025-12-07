¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¤Ë°ìÀÄãØ¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤â´¶Æ°
¡¡»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂè43²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡ÊTBS·Ï¡¢20Æü¸å4¡¦00Í½Äê¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏÍµ»á¡Ê64¡Ë¤¬27Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí´ÆÆÄ¡¢»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëÃæ¡¢½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¡Ö´¿´î¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤òÏ¯ÆÉ¡£ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄ¾¸å¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¾è¤»¡¢ÁÔ´Ñ¤Ê1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿º´ÅÏ»á¤Ï¡ÖÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯¡¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹ç¾§ÃÄ¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇËþÂ¤Î¤¤¤¯Âè¶å¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡¢ËÜ¤ò¸«¤º¤ËÏ¯ÆÉ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ê84¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡×¤È¥Ï¥°¤µ¤ìÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò¹â¹»À¸¹ç¾§ÃÄ¤ÈÈäÏª¤·¤¿°ìÀÄãØ¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢¡Ê²Î¤Î¤³¤È¤Ç¡Ë²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤»ö¤¢¤ë¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥Ê¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö°ìÌÜ¤Û¤ì¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅú¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¹â¹»À¸¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£°µ´¬¤ÎÂè¶å¤Ë¡Ö´¶¾ð¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤¬100Ç¯¤°¤é¤¤±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º´ÅÏ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î°å¼Ô¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¡£»Ê²ñ¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤â¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤Î²Î»ì¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¤¬100Ç¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´ÅÏ¤µ¤ó¡¢Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£