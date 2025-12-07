´ØÅì½é¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¡Ö¥ä¥Á¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÇÀ±à¸ø¹ñ¡×¤ÇÆ¦¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¡¦ßäÀù¡¦¥É¥ê¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¡¡ÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå»Ô
SUN¥È¥Ô¡¢¹â°ÂÆà½ï»Ò¡¦µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡£»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤³¡ÄÀéÍÕ¸©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¡ÈYACHI¡úFORNIA ÇÀ±à¸ø¹ñ¡É¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡Ö¤³¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
YACHI¡úFORNIA ÇÀ±à¸ø¹ñ¡¡ÌøÂô¾¼¼¡¹ñ²¦
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÈÇÀ±à¸ø¹ñ¡É¤À¤±¤Ë¸ª½ñ¤¤â¡È¹ñ²¦¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼Â¤ÎÃæ¤Î¼ï¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ï¤òÅ¬ÅÙ¤Ë´¥Áç¤µ¤»ßäÀù¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¯¸«¤ëÃã¿§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤â·×¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¡Ä¡£
Þ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â°ÂÆà½ï»Ò µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡Ö¤ó¡ÁÈþÌ£¤·¤¤¡ª¶ì¤ß¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢»þµ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤«¤éßäÀù¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢À§Èó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
