¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÅÒÇîÂÐºö¤ÇË¡À°È÷¡¡µÄÏ¢¸¡Æ¤¡¢¶á¤¯PTÀßÃÖ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤äÅÒÇî¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬ÉÔÀµËÉ»ß¤ÈÁª¼ê¤ä¿³È½¤Î¿Í¸¢ÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡Áê·Ð¸³¼Ô¤òºÂÄ¹¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¤ò¶á¤¯Î©¤Á¾å¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Âîµå¤ä¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎNBA¤ÇÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¤âÈ½ÌÀ¡£ÅÒÇî¤¬È¯Ã¼¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡¢¿³È½¤é¤Ø¤Î¶¼Ç÷¡¢ÈðëîÃæ½ý¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¸øÀµÀ¡¢¸øÊ¿À¤ò¼é¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£