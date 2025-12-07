¸µHKT48µÜÏÆºéÎÉ¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤É3ÅÙ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸½ºß¤ÏLE SSERAFIM¤Ç³èÌö
¡¡¸µHKT48¡¿IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏLE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜÏÆºéÎÉ¤¬7Æü¡¢AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê12·î4Æü¡Á7Æü¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì
¡¡µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿µÜÏÆ¤Ï¡ÖAKB48¡¢20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¤Î·Ê¿§¤äÃç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AKB48¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ã¤¦¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢AKB¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¿§êô¤»¤º¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÎÂçÀÚ¤Ê²¼ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤äOG¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇAKB48¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ï20Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âAKB48¤ÎÌ¤Íè¤¬µ±¤Â³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆAKB48¤Î20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÏÆºéÎÉ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÏÆ¤Ï2011Ç¯7·î¡¢HKT48¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2014Ç¯2·î¤«¤é¤ÏAKB48¤Î¥Á¡¼¥àA·óÇ¤¡£AKB48¤Î38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´õË¾Åª¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡×¤ÇÅÏÊÕËãÍ§¤È¤È¤â¤ËW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢HKT48¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¼«¿È½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£AKB48¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢54th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNO WAY MAN¡×¡Ê2018Ç¯11·îÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤âÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2018Ç¯4·î¤Î·óÇ¤²ò½ü¤Þ¤ÇAKB48¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ØAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¡Ù¤Ç¤Ï3°Ì¡ÊÂè10²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£IZ*ONE¤Î³èÆ°ÀìÇ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
