¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¡×°ËÆ£ÈþÀ¿¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐ¤Î¡È¤ß¤Þ¤·¤Î¥Ú¥¢¡É¤ËÇ®»ëÀþ¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿·¥Ú¥¢¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ËÃíÌÜ¡ÚÂîµå¡¦ITTFÃË½÷º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡Û
Âîµå¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë2025¡×¤Ï¡¢7Æü¤Ë·è¾¡¤¬Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï²¦¼Ô¡¦Ãæ¹ñ¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç²ñ½ªÈ×¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¿·¥Ú¥¢¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈµÞÂ¤¥Ú¥¢¡É¤¬¸«¤»¤¿°¤Òß¤Î¸ÆµÛ
ÆüËÜ¤ÏÂè2¥¹¥Æー¥¸¤Ç5¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤È¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦¹©Âç¡Ë¤Ë¤è¤ë¡È¤ß¤Þ¤·¤Î¥Ú¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼çÎÏ¥Ú¥¢¤òµÙ¤Þ¤»¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¡¢¿·¥³¥ó¥Ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡¿¥æ¥¢¥ó¡¦¥¸¥¢¥Ê¥óÁÈ¤ËÂÐ¤·¡¢µÞÂ¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ï¢·È¤òÈäÏª¡£°ËÆ£¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥·ー¥Ö¡¢¼ÄÄÍ¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤Î¾¥Ï¥ó¥É¹¶·â¤¬¿ï½ê¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7Æü¤Î½à·è¾¡¡¦¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤â¤³¤Î¿·¥Ú¥¢¤¬1ÈÖ¼ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥¹¥«¡¿¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥óÁÈ¤òÁê¼ê¤ËºÆ¤Ó3－0¤Î²÷¾¡¡£»î¹çÃæ¤ÏºÙ¤«¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¤³¤Î¼ÄÄÍ¡¦°ËÆ£¥Ú¥¢¤Ë¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡£¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤ÏÆ±Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Þ¡¦¥¤¥È¥¦¤È¥Ò¥í¥È¡¦¥·¥Î¥º¥«¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤âÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥Þ¡¦¥¤¥È¥¦¤Ï¸ÞÎØ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢¥Ò¥í¥È¡¦¥·¥Î¥º¥«¤ÏÀ¤³¦ÂîµåÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤È¼ÂÀÓ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö½é·ëÀ®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
ËÉÙ¤ÊÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ú¥¢¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½ªÈ×¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¡È¤ß¤Þ¤·¤Î¥Ú¥¢¡É¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£