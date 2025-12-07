Ê¡ÅÄË¨¡¢23ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤¬¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ÇÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡Ù¤È¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·£³»ù¤ò°é¤Æ¤ëÊ¡ÅÄË¨¤¬¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¹ðÇò¡£50Âå¤Î¼ã¤µ¤Ç¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Éã¤È23ºÐ¤Ç»àÊÌ¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#14¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ËÉ×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ê¡ÅÄË¨¡Ê40¡Ë¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê8¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê1ºÐ11¤«·î¡Ë¤Î3»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¡ÅÄ¤Ï¡Ö¿Ä¤¬¶¯¤¤¡×Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£À¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÃæÅÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ê¡ÅÄ¼«¿È¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÉã¤¬50Âå¤Î¼ã¤µ¤Ç¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ê¡ÅÄ¤ÏÎ±³Ø¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉã¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Èí´í°¤·¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡ÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤ÏÊì¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¡ÖË¨¤Á¤ã¤ó¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸÷¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Éã¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£»ÜÀß¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹¤¤Æ®ÉÂ¤ÎËö¡¢Ê¡ÅÄ¤¬23ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤¬Â¾³¦¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ã¤ÆÃ»¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÏÃ»¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¸«¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¡ÅÄ¡£¼«Ê¬¤ò²Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Ö¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡È¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ïºé¤¯¤ó¤À¡É¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤¬»ä¤Ï¹¥¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£